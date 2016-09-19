中市扶助特殊境遇家庭 即時提供資源

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台中市政府每年扶助近2500戶特殊境遇家庭，截至今年7月止，服務243案中，共協助54名男性單親家長成功媒合社會福利資源，取得相關福利身分。

台中市政府社會局表示，特殊境遇家庭扶助自民國98年開辦以來，提供包括緊急生活扶助、子女生活津貼及教育補助與傷病醫療補助等各項經濟扶助，並透過專業社工提供後續關懷服務、媒合社會福利資源，協助度過最即時的困難，適應突發變故的生活環境，支持生活重回正軌。

社會局統計，男性受益比率相對女性明顯較低，主要因為男性受傳統社會文化及性別角色期待，遇困難時，不易向外界主動求助尋求資源。

中市府去年提出男性單親家庭主動關懷服務方案，結合民政局、各區戶政事務所等主動提供福利資訊，藉積極式服務，由社工及時轉介提供適當資源連結並追蹤後續情形。1050919

(中央社)