艾美獎喜劇類最佳男主角：傑佛瑞坦伯爾

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我要評比

美國電視圈盛事第68屆艾美獎頒獎典禮今晚在洛杉磯登場，演出「透明家庭」（Transparent）的傑佛瑞坦伯爾（Jeffrey Tambor）奪下喜劇類最佳男主角獎。1050919

(中央社)