六方會談前提 凱瑞：北韓先凍結核武計畫
美國國務卿凱瑞於當地時間18日發表談話，敦促北韓凍結核武計劃，以此作為同美國及世界其他國家就自己的未來開始認真談判的第一步。
據英國廣播公司(BBC)報導，凱瑞在紐約會見韓國外交部長尹炳世和日本外相岸田文雄時說，美國仍然就共同防禦的政策和反擊北韓挑釁和魯莽行為的政策保持「深刻的承諾」。
凱瑞表示，如果北韓同意無核化，美國隨時凖備同北韓討論半島和平問題，以結束北韓的孤立並促進經濟的發展。他說，首先需要北韓凍結在現有狀態，停止任何挑釁性行為，特別是不要再進行任何核試驗，以便把各國召集在一起，開始有關未來的認真的談判。
北韓在本月進行第5次，也是最大的一次核試驗，此前北韓不顧聯合國禁止北韓發展核武器和火箭技術的禁令，進行了一系列火箭發射試驗。北韓的重要盟友中國大陸則一直敦促恢復舉行有美國、俄羅斯、日本和韓國參加的有關朝鮮核問題的六方會談。
(中時)
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