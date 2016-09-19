準政院發言人 徐國勇：名嘴個性不會改

將接任行政院發言人的民主進步黨籍立法委員徐國勇今天表示，昨天接受行政院長林全徵詢擔任發言人，他立刻接受，未來他的名嘴個性不會改，但論述態度會不一樣。

行政院昨天發表聲明，行政院發言人童振源另有任用，10月1日起行政院發言人一職由立委徐國勇接任。童振源將轉任國家安全會議擔任諮詢委員

徐國勇上午接受廣播節目專訪表示，昨天接近中午接到行政院電話說林全要找他，林全過去從來沒有單獨找過他。他到院長辦公室，秘書長陳美伶也在，林全開口就說童振源要當國安會諮詢委員，要他當發言人，他立刻接受。

他表示，會接受徵詢，是因為考慮到他是不分區立委，不會影響任何選區。他離開院長辦公室後做了兩個動作，第一是告訴太太，第二是告訴立法院群組，因為先前內部討論由他擔任財政委員會召委，現在必須要換人。

徐國勇也坦言和林全「不熟」，但是「人就是要相處」。

他表示，林全擔任財政部長時，有立委同僚跟他說，去和林全談事情，他竟說「要錢沒有，要命一條」，哪有這樣的財政部長？他當時就覺得這個人蠻有意思，竟敢這樣和立委說，這也代表林全對國家政策有堅持。

談到未來工作，徐國勇表示，會在政策說明部分再加強。有人說他的名嘴個性要改，但他覺得個性不會改，論述方式和態度會不一樣。「輿情反映很重要」，他會有疑慮政策向上反映，若的確思慮有所欠缺，就可以改進，他會做溝通的工具。

至於林全上星期才說沒有改組計劃，卻在昨天換發言人？

徐國勇表示，他了解是由於現任行政院發言人童振源要去國安會，也可以講改組，但是（變動）非常少，只有1個人。行政院發言人是把政策向大眾說明，不涉及政策擬訂。如果以這樣來說，沒有改組也可以說得通，也可以說是很小的改組。由於國安會諮詢委員是總統權責，總統要童振源去，職位缺出來了當然要找人。

他表示，童振源轉任國安會諮詢委員「確實是調職」，也許那個職位更適合童振源。客觀事實是「職務調動」，至於外界認為童振源做得不好，是主觀認定，屬言論自由。

主持人詢問，有人說他去當行政院發言人是要當台北市長佈局？

徐國勇直呼，「沒有那麼權謀啦」，之前有人說過他要選新竹縣長、新北市長，現在又來個台北市長，「我是丟哪裡都可以是嗎？」1050919

(中央社)