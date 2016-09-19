水牛「銀河」濕地當志工！除草整地「笑嗨嗨」

水牛出任務。（台北市立動物園提供）

俗話說「為善最樂」！人與動物都是一樣的喔！動物園裡的志工可不是只有人喔！「水牛伯」也來當志工！台北市立動物園兒童動物區的水牛「銀河」，再度外派至蟲蟲探索谷擔任一日「志工」，幫忙疏濬、整地，對此「業務」早已熟悉的「銀河」一到定點，即刻展開除草大作戰。只見「銀河」玩得滿臉是草，在草叢間來開心地來回蹦跳，可愛模樣逗樂在場的工作人員。

台北市立動物園的水牛「銀河」，自97年起，偶而會出差至昆蟲館後方的蟲蟲探索谷，協助濕地的疏濬與整地工作。由於自然演替及淤積作用的關係，蟲蟲探索谷的這片小型濕地，得定期透過除草與疏濬，才能維持濕地的生態樣貌，而這份工作自從交由水牛「銀河」後，既省下了經費，也讓水牛「銀河」樂的出差放風，算是一兼二顧。

讓「銀河」出面除草、疏濬固然是美意，但動物的一舉一動卻未必能完全預期，所以「銀河」每次出差，不見得都能成功完成交辦事項，有時該吃的沒吃，卻因為壯碩的身軀，讓行經路徑旁的盆栽植物全意外葬送在牠的勇腳下，也讓昆蟲館的工作人員既好氣、又好笑。

水牛到蟲蟲探索谷整地。（台北市立動物園提供）

而這次不知是否因為難得有這麼多觀眾，「銀河」竟然一到濕地，就ＨＩＧＨ翻天，先是跑進草叢中，再一個轉身作勢衝向一旁的工作人員，好險最後「銀河」煞住了，卻也把在旁的所有人員都嚇了一大跳。

由於事發得太突然，沒人成功紀錄下這經典的一刻，工作人員遂開玩笑的要「銀河」再來一次，沒想到「銀河」竟真的故技重施，逗得現場大家笑的合不攏嘴。

這一天開心又驚奇的水牛出差日，也在傍晚時分隨著「銀河」回到兒童區休息的身影，順利落幕囉！

(中時電子報)