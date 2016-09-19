真善美甜姐兒夏敏卡爾殞落 享壽73
奧斯卡經典電影「真善美」（The Sound of Music）裡飾演叛逆大女兒莉絲瑟（Liesl Von Trapp）深受觀眾喜愛的夏敏卡爾（Charmian Carr），以73歲之齡逝世。
路透社報導，家屬今天聲明，卡爾因罕見的老人痴呆併發症，昨天於洛杉磯的塢蘭山莊（Woodland Hills）病逝。
在這部由茱莉安德魯斯（Julie Andrews）領銜主演的電影中，卡爾飾演嚴厲鰥夫上校崔普的大女兒莉絲瑟時，正值20多歲芳齡；當時飾演上校崔普的演員為克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer）。
當年，卡爾與電影中的男友羅爾夫（Rolfe）在雷雨中的露臺浪漫起舞，並詠唱著「即將17歲」（Sixteen Going On Seventeen）時，被認為是電影最吸引人的橋段之一。
「衛報」（Guardian）報導，演完真善美後，卡爾還出了兩本書「永遠的莉絲瑟」（Forever Liesl）與「寫給莉絲瑟的信」（Letters To Liesl，並與安東尼柏金斯（Anthony Perkins）演出電視音樂劇「月見草」（Evening Primrose）。
但之後她放棄演藝事業，轉行擔任室內設計師並組織家庭。（譯者：中央社許湘欣）1050919
(中央社)
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