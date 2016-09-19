諾曼第台法聯誼會舉辦慶祝中秋節餐會

諾曼第台法聯誼會當地時間18日中午在法國北部Carpiquet市金世紀餐廳舉辦慶祝中秋節餐會，駐法國副代表胡正浩代表駐法國代表張銘忠應邀前往參加，與近30位當地鄉親及會員共度中秋節。（駐法國代表處提供）中央社 105年9月19日

諾曼第台法聯誼會當地時間18日中午在法國北部Carpiquet市金世紀餐廳舉辦慶祝中秋節餐會，駐法國副代表胡正浩代表駐法國代表張銘忠應邀前往參加，與近30位當地鄉親及會員共度中秋。

諾曼第台法聯誼會長沈婷婷首先致詞歡迎會員及法國友人共襄盛舉，祝福大家「中秋節月圓人團圓」，隨後並感謝胡正浩每年代表政府前來康城地區（Caen）與僑胞團聚，共度一年一次的中秋盛會，給予僑社活動支持與鼓勵，讓當地僑胞感受到政府的重視。

沈婷婷指出，康城僑社雖小，但僑胞及會員團結和諧，齊心推動會務發展，今後將繼續向法國友人宣介台灣多元文化，讓法國看見中華民國的進步發展。

胡正浩應邀致詞時，代表張銘忠向在座僑胞及法國友人問候；他肯定該會對促進僑社和諧、服務聯繫僑胞、凝聚僑胞對政府的向心力，尤能協贊推動總體外交暨僑務工作，就地提供國人緊急協助，績效顯著。

他表示，今天前來參加活動，帶來3個好消息，首先是依據新的台法民航協議，長榮航空台北巴黎航線自10月10日起將增為每日一往返航班，服務往來台北巴黎的旅客，其次是令人期待已久的台法度假打工計畫也自今年8月8日起正式實施，第三是由法國扶輪社諾曼第地區分社發起成立的法台國際交流協會（CIP France-Taiwan）也在8月間正式成立。

他說，上述3項台法間合作的進展，將對促進兩國間民間及青年交流，拉近雙方人民友誼，以及強化彼此經貿關係帶來正面影響，值得向大家報告。

胡正浩並帶來台灣月餅等應景美食與僑胞分享，讓大家在異鄉也能重溫鄉情滋味，與會鄉親表示珍惜與感謝。

稍後，豐盛的餐敘隨即展開，主辦單位準備各式中式美饌佳餚，與會僑胞與法國友人在歡樂融洽的氣氛中盡情享用，彼此閒話家常。

席間，為增添活動樂趣，特別安排摸彩活動，胡正浩抽出精美禮品，並與全體與會鄉親、會員及法國友人合影留念，場面溫馨熱絡；直到下午3時許才依依不拾互道珍重，並相約明年中秋再會。1050919

(中央社)