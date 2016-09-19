玩樂九州 購物不用等週年慶

小倉商店街超優惠的藥妝店。(時報旅遊提供)

門司港。(時報旅遊提供)

兩個颱風接連擾亂了中秋假期，勞動修法吵不停改不停，年底除了連假之外又可能多了幾個休假日?如果再搭配自己用不完的年假，精打細算的朋友何不再把握廉價航空特價的機會，安排一趟日本九州小旅行呢?

福岡血拚天堂、小倉藥妝更優惠

福岡是九州的門戶，台灣飛九州約兩個多小時，再從福岡機場進市區，搭地鐵只需兩站不到10鐘的時間即可抵達，博多運河城、天神地下街、海購城奧特萊斯是購物的天堂，舉凡世界名品、日本品牌、新穎電器、各式可愛小物，日幣5000元以上更享有免稅優惠，絕對讓你買到超值買到盡興，不用等到百貨公司周年慶，福岡的便利就有如台灣的購物生活圈。有意前往門司港的朋友，更不要錯過停留小倉，小倉魚町銀天街的便宜藥妝、旦過市場傳統美食總讓人忍不住流連忘返。

小倉旦過市場有許多傳統美食。(時報旅遊提供)

豆田町。(時報旅遊提供)

耶馬溪豆田町 賞紅葉遊小京都

進入九月中下旬，代表著日本紅葉從北海道開始轉紅，秋天最美的，莫過於靜靜地觀察兩個時序間季節、氣候、大自然植物的轉變，位於大分縣的耶馬溪，是日本票選三大紅葉秘境之一，十月下旬至十一月之間沿著耶馬溪畔道路探訪，沿途可見黃、紅、深紅等不同顏色變化萬千的紅葉景觀，途經豆田町，猶如小京都一般，靜靜地隱世於此，保有著江戶時期的建築，古意的街道值得慢下腳步細細體會。

九州租車自駕。(時報旅遊提供)

探訪日本棚田百選租車自駕的樂趣。(時報旅遊提供)

大眾交通舒適便利 租車更自在

九州的交通網絡密集，串連了鐵路與巴士，購買JR九州鐵路券或是SunQPass，幾乎可抵達九州的大多數景點，也因時間相當準時，很好安排路線，九州鐵道還有各式各樣的火車，如復刻版火車由布院之森、阿蘇男孩號、海鷗號、音速號…等，是鐵道迷不能錯過的最佳體驗。除此之外，在九州租車自駕近年也蔚為風行，開車行經山林、溪畔、稻田、農村，更能感受不一樣的九州風情。

(中時電子報)