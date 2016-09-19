嘉義金世界社區閒置角落 蛻變休閒綠廊

嘉義縣民雄鄉金世界社區生活空間壅塞，長期缺乏休閒場地，嘉義縣政府協助鄉公所利用農田水利會中興圳旁空地，興建步道與綠廊，提供鄉親一處優質休閒空間。

民雄鄉金興村頭橋工業區南側的金世界社區，屬於工業區內的住宅區域，因區域空間和巷道狹窄，人口密度又高，公共設施空間不足，居住品質受限，居民閒暇之餘只能在忠義公廟前的小廣場散步與休閒活動。

因應居民生活需求，在民雄鄉長何嘉恒及地方人士奔走下，忠義公廟旁緊鄰中興圳灌溉用水的鄉有地不再雜草叢生，經整治成為一條沿著中興圳的休閒步道與綠廊，兼具生態、文化、休閒與景觀的舒適空間。

嘉義縣政府今天表示，金世界社區綠地空間環境改善計畫，整治荒廢閒置角落，尤其避免過多硬體結構物，以帶狀綠地環境軟化都市空間，改善原本雜亂的戶外空間，成為舒適、具人性化及安全性的休閒遊憩場所。1050919

(中央社)