洛基分手後首亮相 艾美獎紅毯燦笑心情好
「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）和小天后泰勒絲（Taylor Swift）戀情曝光後，受到外界高度關注，不過才高調放閃3個月，日前就驚傳閃電分手，19日是艾美獎頒獎典禮，這也是他恢復單身後第一次公開亮相，露出燦笑的他看起來心情不錯。
第68屆艾美獎頒獎典禮在台灣時間19日上午舉行，湯姆希德斯頓此次以「夜班經理」入圍最佳迷你影集或電視電影男主角，同時也將擔任壓軸頒獎嘉賓，而早在他與泰勒絲熱戀時，主辦單位就力邀小倆口出席，但他們卻在典禮前分手，所以粉絲也無緣看到兩人一起出現紅毯。
不過，湯姆希德斯頓穿著一身黑色帥氣西裝亮相，臉上不時露出燦笑，心情看起來似乎很不錯，網友也直呼這張也笑的太燦爛了吧。
(中時電子報)
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