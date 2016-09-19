洛基分手後首亮相 艾美獎紅毯燦笑心情好

「洛基」湯姆希德斯頓和泰勒絲分手後，首度公開亮相。(圖／翻攝自微博）

湯姆希德斯頓露燦笑，心情看起來不錯。（圖／達志影像)

「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）和小天后泰勒絲（Taylor Swift）戀情曝光後，受到外界高度關注，不過才高調放閃3個月，日前就驚傳閃電分手，19日是艾美獎頒獎典禮，這也是他恢復單身後第一次公開亮相，露出燦笑的他看起來心情不錯。

第68屆艾美獎頒獎典禮在台灣時間19日上午舉行，湯姆希德斯頓此次以「夜班經理」入圍最佳迷你影集或電視電影男主角，同時也將擔任壓軸頒獎嘉賓，而早在他與泰勒絲熱戀時，主辦單位就力邀小倆口出席，但他們卻在典禮前分手，所以粉絲也無緣看到兩人一起出現紅毯。

不過，湯姆希德斯頓穿著一身黑色帥氣西裝亮相，臉上不時露出燦笑，心情看起來似乎很不錯，網友也直呼這張也笑的太燦爛了吧。

(中時電子報)