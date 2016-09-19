徐永明嗆藍營8首長 乾脆當人質免得陸客不來

徐永明嗆藍營8首長乾脆當人質免得陸客不來。(資料照)

520後陸客大減，台灣觀光業哀鴻遍野。藍營8縣市首長赴陸救觀光，獲得國台辦具體承諾農特產品採購事宜等8點共識。對此，時代力量立委徐永明在臉書表示，藍營8首長「丟風雨台灣赴北京表忠誠，人民情何以堪？」更嗆他們「當人質押在那邊，免得陸客又突然不來了！」

徐永明在臉書批評赴陸就觀光的藍營八首長「丟風雨台灣赴北京表忠誠，人民情何以堪？」，批評颱風警報解除前，竟有花蓮縣、新竹縣和新北市等八個藍營縣市首長急赴中國，拜見國台辦主任張志軍，承認「九二共識」。此情此景，宛如八藩聯縣自保，插著「九二共識」令旗，往北京請罪，不忍卒睹。

徐永明說，高雄市長只因為ㄧ則網路謠言，被江啟臣等藍營政治人物大肆炒作、傳播後，就備受批評救災不力，如今這八個藍營縣市首長的作為不就更「罪證確鑿」？建議這八個縣市首長今天去北京就先別回來，今天有「九二共識」要說，明天還有「一個中國」、「兩岸ㄧ家親」、「兩岸統一」等著講。

最後，徐永明更嗆藍營八首長，「當人質押在那邊，免得陸客又突然不來了！」底下許多留言附和贊同他的說法。

徐永明的臉書言論也被傳到大陸，陸網友留言「改成嘴炮力量吧」、「然後空八個位子給你選嗎？逗逼」、「我覺得這才是真正的為了台灣老百姓謀福利，你們光會說有何用？人老百姓說啥了嗎？」、「時力都是在家躲著玩貼紙的」、「時代力量就是逗逼，人家有勇氣來大陸，時代力量幹什麼了，除了放嘴炮就是放嘴炮」。

「都這樣了還能互掐，也是厲害」、「時代力量令人失望，只會動嘴而已…」、「起碼人家是在為了老百姓在爭取，不像這些就會說風涼話的，一邊花著納稅人的錢一邊就只會坐著酸別人真是好本事，你們倒是想辦法給老百姓解決問題呀。你以為他們走出這一步真的很容易嗎？」

(中時電子報)