陸予藍綠縣市差別待遇 林佳龍：執行上有困難

台中市長林佳龍表示，兩岸交流涉及兩岸觀光旅遊的，不應設前提，而且設前提也不一定可行。（盧金足攝）

泛藍8個縣市首長組團到大陸交流，大陸釋出「歡迎並支持8縣市赴大陸舉辦農特產品展銷推介活動」等8項利多。台中市長林佳龍今天（19日）表示，這是不是利多還很難講，觀光客進來台灣的機場，不是桃園、台中就是高雄，現實上也是會經過綠營執政的縣市，大陸對於台灣有別的差別待遇，執行上有困難。

新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣8個縣市首長組成的參訪團，就經濟、文化、旅遊領域與大陸交流合作，拚觀光也救農產品銷往大陸的商機，國台辦與8縣市達成「推動大陸企業赴8縣市考察，洽商農特產品採購」等8項結論。

林佳龍今天在主持市政會議前受訪表示，這是不是利多還很難講，兩岸交流涉及兩岸觀光旅遊的，不應設前提，而且設前提也不一定可行，大陸對於台灣的差別待遇，執行上有困難，觀光客進來台灣的機場，不是桃園台中就是高雄，現實上也是會經過綠營執政的縣市。

他說，況且也很難以縣市去區分人民，任何政黨執政的縣市，有支持藍營的也有支綠營的縣市，怎麼去迴避？這樣的差異性，藍綠有別的政策，是流於統戰的作法。

「台灣已經是非常自由開放的社會！」林佳龍強調，大家都會評斷，這樣反而會引反感，得不償失，他也提醒執政者，要考慮政策是否得到人民的支持，差別待遇是否可行；他也笑問，如果旅遊點只選藍營執政的縣市，要加油的時候，還要分藍綠縣市嗎？

(中時)