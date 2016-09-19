陸予藍綠縣市差別待遇 林佳龍：執行上有困難
泛藍8個縣市首長組團到大陸交流，大陸釋出「歡迎並支持8縣市赴大陸舉辦農特產品展銷推介活動」等8項利多。台中市長林佳龍今天（19日）表示，這是不是利多還很難講，觀光客進來台灣的機場，不是桃園、台中就是高雄，現實上也是會經過綠營執政的縣市，大陸對於台灣有別的差別待遇，執行上有困難。
新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣8個縣市首長組成的參訪團，就經濟、文化、旅遊領域與大陸交流合作，拚觀光也救農產品銷往大陸的商機，國台辦與8縣市達成「推動大陸企業赴8縣市考察，洽商農特產品採購」等8項結論。
林佳龍今天在主持市政會議前受訪表示，這是不是利多還很難講，兩岸交流涉及兩岸觀光旅遊的，不應設前提，而且設前提也不一定可行，大陸對於台灣的差別待遇，執行上有困難，觀光客進來台灣的機場，不是桃園台中就是高雄，現實上也是會經過綠營執政的縣市。
他說，況且也很難以縣市去區分人民，任何政黨執政的縣市，有支持藍營的也有支綠營的縣市，怎麼去迴避？這樣的差異性，藍綠有別的政策，是流於統戰的作法。
「台灣已經是非常自由開放的社會！」林佳龍強調，大家都會評斷，這樣反而會引反感，得不償失，他也提醒執政者，要考慮政策是否得到人民的支持，差別待遇是否可行；他也笑問，如果旅遊點只選藍營執政的縣市，要加油的時候，還要分藍綠縣市嗎？
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。