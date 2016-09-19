杭州限購前一天 房屋成交逾5000戶

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中國大陸二線城市杭州今天起實施住房限購措施。限購前一天，外地購屋者瘋狂簽約，杭州市區創造了單日預售屋銷售3265戶的歷史紀錄，中古屋簽約同樣創下歷史新高，達1840戶。

錢江晚報報導，浙江省杭州一名房屋銷售人員表示，限購令出爐後，有買方急急忙忙下單，飯都沒吃就馬不停蹄趕來簽約，也有人選擇放棄，覺得房市前景變得撲朔迷離。

報導指出，在房屋銷售簽約中心現場，坐滿了等待簽約的買方，有的買方在外地，由委託人趕來辦理，簽訂合約處的購屋者要憑號碼牌才能排隊簽約，簽完約再去辦理網簽手續，購屋熱度不減。

根據大陸國家統計局公布的7月70個大中城市新建商品住宅價格指數，杭州的新成屋房價較去年同期上漲近2成，漲幅在70個主要城市中排名第8。

杭州住房保障和房產管理局網站18日公布「杭州部分區域實施限購政策」，在市區限購範圍內，暫停向擁有1戶以上住房的非杭州戶籍居民家庭出售預售屋和中古屋。

限購範圍為上城區、下城區、江干區、拱墅區、西湖區、杭州高新開發區、杭州經濟技術開發區、杭州之江國家旅遊渡假區、蕭山區、餘杭區，不包含富陽區、大江東以及臨安、桐廬、建德、淳安4縣市。1050919

(中央社)