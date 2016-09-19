《冰與火》珊莎透視裝 露性感地帶辣登艾美獎

《冰與火之歌》珊莎（左）性感、艾莉亞則是有特色！（圖／達志影像）

飾演「珊莎」的蘇菲亞特納性感登場。（圖／達志影像）

今年《冰與火之歌：權力遊戲》以23項入圍艾美獎，成為入圍大贏家，更被看好在今年獲獎數上能打破紀錄！而在片中飾演「珊莎」的蘇菲亞特納（Sophie Turner）越來越成熟，她這回以透視裝性感登上艾美獎，讓不少人眼睛為之一亮！

蘇菲亞特納今年以一身黑色透視裝登上艾美獎紅毯，一雙美腿全都露，私密部位也僅靠三角小褲，無其他安全措施，性感打扮讓許多網友看了都讚「令人驚豔！」

至於在劇中飾演她妹妹「艾莉亞」的女星麥茜威廉（Maisie Williams）則是「另類」登場！穿上黑色戲龐克風的她，在一群以性感禮服為主的紅毯上，也成為一大焦點。

(中時電子報)