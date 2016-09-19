東北角國家風景區縮小 劃出利澤工業區

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交通部日前公告，「東北角暨宜蘭海岸國家級風景特定區」範圍縮小。交通部說，主要是原在風景區內的利澤工業區發展受限，經檢討後，行政院同意劃出。

「東北角海岸國家級風景特定區」是在1984年成立，2006年國道5號全線通車後，2007年將宜蘭濱海區也納入，成為「東北角暨宜蘭海岸國家級風景特定區」。

交通部說，利澤工業區因位在風景特定區內，建築等發展受限制，多次檢討後，行政院在8月下旬，同意利澤工業區劃出風景區。

根據交通部公告，少了利澤工業區後，「東北角暨宜蘭海岸國家級風景特定區」陸域面積由原先1萬2616公頃減少至1萬2325公頃，少了291公頃，海域面積維持4805公頃，海岸線總長仍維持102.5公里。1050919

(中央社)