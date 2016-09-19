柏林議會選舉 梅克爾政黨再敗
德國總理梅克爾的保守聯盟今天遭逢2週內的第2次選舉失利，柏林邦議會選舉得票率甚至創下1990年兩德統一後最低，凸顯梅克爾對難民開放的政策再度面臨挑戰。
路透社報導，選民轉為支持反移民的「德國另類選擇黨」（AfD），使得該黨斬獲12.2%的得票率，並在德國10個邦議會裡取得席次。德國全國共有16個邦。
德國1年後將舉行聯邦大選，這項選舉結果可能帶給梅克爾（Angela Merkel）更大壓力，並加深保守陣營的分裂。梅克爾明年將尋求連任第4個總理任期，雖然柏林選舉失利意味她接納移民的政策遭進一步質疑，但她依然是黨內明年最有可能的候選人。
據德國第2電視台（ZDF）初估，梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）在柏林的得票由2011年的23.3%滑落至18%；社會民主黨（SPD）也從28.3%降至23.1%，不過在柏林仍是最大黨的社民黨，可能在德國首都柏林的執政聯盟中放棄基民黨。
AfD候選人帕茲德斯基（Georg Pazderski）在選舉結果出爐後向支持者歡呼：「從0到兩位數，這在柏林獨一無二，執政的大聯盟雖然還沒在全國失敗，但明年他們一定會落馬。」
法新社報導，擁有350萬人口的柏林，這次選舉議題集中在貧乏的公共服務、破敗的學校建築、列車誤點及住房短缺，以及如何因應難民湧入。德國去年收容100萬尋求庇護的難民，超過7萬人來到柏林。
柏林自由大學學者紐格包爾（Gero Neugebauer）說：「基民黨內漫延的，可能是越來越怕在2017年輸掉執政。」
梅因斯大學分析家奧茲海默（Kai Arzheimer）也預期，基民黨與在南部巴伐利亞的姐妹黨基督教社會聯盟（CSU）間的緊張關係會升高，但他認為，基民黨內卻幾乎沒有能接替梅克爾的人。（譯者：中央社陳亦偉）1050919
(中央社)
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