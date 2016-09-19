吸毒後起爭執 3男竟將友人5樓推下身亡

北市南京東路5段17日下午發生一起墜樓案件，32歲彭姓男子經送往內湖三軍總醫院急救長達5小時，仍宣告不治。

松山分局調閱監視錄影器查明，發現彭男等4人17日凌晨在KTV唱完歌後，返回田姓男子位於5樓頂樓加蓋的租屋處，下午案發當時，田男等3人都在屋內，怎會不知彭男墜樓，研判案情不單純，報請檢察官指揮偵辦。

儘管適逢中秋連續假期及颱風期間，警方仍將田、蔡、初等3名在場男子查緝到案，嫌犯供稱，當日4人在家開毒趴，吸完毒後與彭男起口角，推擠中不慎將他推下樓，但3嫌皆不承認是自己動的手。全案訊後，依殺人罪移送法辦。

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(中時)