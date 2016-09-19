艾美獎開場短片 傑布布希客串禮車司機
角逐美國共和黨總統提名失利的傑布．布希，今天為電視圈最高榮譽艾美獎頒獎典禮開場短片客串演出禮車司機，還問主持人吉米金摩獲得提名的感覺是什麼。
法新社和美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，吉米金摩（Jimmy Kimmel）在短片中緊張慌亂找車，急著要趕到洛杉磯市中心的頒獎典禮現場，當1輛禮車停下來，車內的司機竟然是傑布．布希（Jeb Bush）。
戴著帽子的傑布．布希說：「我現在待業中。你知道開Uber每小時可以賺12美元嗎？」傑布．布希角逐共和黨總統提名失利，2月宣布退選。
之後他還問吉米金摩獲提名的感覺是什麼，算是對他未能獲得共和黨總統提名的自我解嘲。現在共和黨總統候選人是川普（Donald Trump） 。
傑布．布希還開玩笑說：「如果你的競選活動很正面，選民終究會做出正確的選擇。」（譯者：中央社陳昱婷）1050919
(中央社)
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