陸民濟州島隨機殺人 免簽面臨檢討

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中國大陸民眾近期在南韓濟州島接連惹事，繼多人日前毆打當地餐廳老闆，又有一名大陸民眾在當地隨機殺人，恐被判死刑。南韓已出現檢討是否繼續讓大陸民眾免簽進入濟州島的聲音。

大陸環球時報引述南韓中央日報報導，以免簽造訪濟州島的一名50歲大陸男性旅客，17日上午8時45分進入當地一座教堂，對一名正在禱告的61歲南韓女性連刺4刀後逃逸，並於案發7小時後落網。

這名女性遇襲後仍有意識，撥打急救電話並被送醫救治，但因被刺的胸部傷口太深，於18日上午傷重不治死亡。

韓民族日報報導，嫌犯供稱，13日以免簽旅遊身分到濟州島，計劃22日出境。案發當天，因感到近期諸事不順，本想到飯店附近的教堂懺悔，看到被害人禱告時想起自己兩名出軌的前妻，怒火中燒，遂起殺意。

當地警方擬以殺人罪聲請正式逮捕令。按南韓刑法，若殺人罪成立，將判處5年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

韓聯社報導，濟州島不久前才發生8名陸客毆打一名當地餐廳女老闆、造成腦出血的事件。濟州警方資料顯示，截至今年7月，在濟州島犯罪的347名外國人中，240人為中國大陸民眾，比例近70%。

報導說，南韓已有人主張政府應全面反思是否繼續允許中國大陸民眾免簽進入濟州島。

有大陸網民表示，「隨地吐痰，大聲喧嘩，不懂禮貌，違法亂紀。面子是人家給的，臉是自己丟的。」還有網民建議南韓不只要檢討免簽，而應該直接拒簽，徹底斷了大陸客源。1050919

(中央社)