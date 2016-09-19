泰湄南河船難意外 15死13失蹤

泰國大城省的湄南河船難意外，已知造成15死和13人失蹤，由於水色混濁，救援十分困難，泰國政府派出潛水員持續搜救。

根據泰國每日新聞報報導，泰國中部大城省湄南河段，18日下午一艘載滿穆斯林的渡船，疑似閃避船隻失控，撞上防波堤後慢慢下沉。船上乘客多未穿上救生衣，仍在搜救中。

報導指出，這是當地勞動機構在舉辦活動後，參加活動的穆斯林同時擠上渡船，當時可能有150人以上，遠超過船隻可負載的50人。

船隻下沉時，附近船隻趕來救援，不過受限水流和混濁的河水，雖然陸續救起數十人送醫，有15人已經氣絕身亡，截至今天上午6時為止，有13人失蹤，46人受傷。

湄南河是泰國中部最大河川，也是最繁忙的河段，包括有觀光船、貨船等往來，下游就是曼谷市區，河面尤其擁擠，大城省河段也是一處擁擠的河段。

中華民國駐泰國代表處在與泰國搜救機構聯繫後，已經確認並沒有台灣旅客。1050919

(中央社)