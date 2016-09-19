謝和弦牽老婆開唱 玖壹壹到場還債

歌手謝和弦18日晚間在台中開唱，除了有老婆Keanna愛相隨，台中「地頭蛇」玖壹壹也擔任演唱嘉賓，因謝和弦日前才到玖壹壹台中演唱會上表演，對方笑稱這次來是「還債」。

謝和弦日前推出新專輯「要你知道」，隨即展開北中南3場巡迴演唱會，首站於18日在台中TADA方舟藝文中心登場。

演唱會的重頭戲，是謝和弦找來台中「地頭蛇」玖壹壹擔任嘉賓，雙方不但合唱「一起玩音樂的人」，更加碼演出玖壹壹的經典歌曲「明天再擱來」，讓現場歌迷尖叫聲不斷。

老婆Keanna原本是坐在台下欣賞，但當謝和弦唱到兩人求婚歌曲「謝謝你愛我」時，把老婆拉上台，兩人又摟又抱，唱完歌還親了一下，大方曬恩愛，意外成為演唱會另一亮點。

Keanna也幽默地說，「本來是要請我來當嘉賓，但我們價錢談不攏。」謝和弦立馬接話說，「她比玖壹壹還貴。」笑翻台下歌迷。歌迷也不停鼓譟要他們「抱一下、親一下」，讓Keanna慌張地說，「我可以下去了嗎？」畫面十分逗趣。

謝和弦24日將在台北舉行第2場演唱會，李佳薇、張智成將擔任嘉賓出席。1050919

(中央社)