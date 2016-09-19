庫德族訪台學中文 大讚台灣治安交通
今年8月訪台學中文的伊拉克庫德族歐可讚（Karzan Noori Othman）曾走訪多國，對台灣的治安和交通網絡讚譽有加，未來希望接觸更多華語文經典，並帶所學回家鄉。
歐可讚是英文老師，也是當地慈善組織公關處長，有感於台灣與庫德族政治情勢雷同，放下工作，接受外交部提供的台灣獎學金，8月訪台在政治大學華語文教學中心展開學生生活。
「台灣是個令人放心的國家」，歐可讚因公務需求，曾走訪德國、印度與土耳其等10多國，還多次入境巴格達。他回憶當時內心充斥不安，害怕下一秒就會爆炸、下個路口就會被綁架，如今懷孕的妻子和他遠渡重洋到台灣，治安優良、環境衛生，是倆人安心在台待產一大關鍵。
雖不習慣台北悶熱，歐可讚卻對台灣的交通網絡讚譽有加表示，以台北捷運為例，站內方位標示清楚、各路線銜接便利，連發車時間也很精準，他也趁開學前假期，走訪台北101、淡水、八里與中正紀念堂等，之後最想造訪國立台灣博物館。喜愛閱讀、研究文化歷史的他，希望未來能接觸更多華語文經典。
身為穆斯林，歐可讚對所有宗教保持開放。針對有些人「以宗教之名，行傷害之實」，他感到非常遺憾。歐可讚坦言，離開伊拉克前，儘管心中浮現過罪惡感，仍期盼未來5年在台灣深耕，帶所學回家，讓家鄉成為更好的地方。1050919
(中央社)
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