新疆反恐 傳縣公安主管被炸死

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據港媒報導，中國大陸新疆和田地區皮山縣公安局1名副局長於10日在反恐行動中被炸死，另有1名警員重傷，數人輕傷。

明報今天在報導中表示，這是陳全國8月就任中共新疆維吾爾自治區黨委書記後，當地發生的首宗恐怖攻擊事件。

報導指出，皮山縣警方9月接獲情報後，圍剿恐怖分子的地下兵工廠，在攻入據點時，恐怖分子引爆爆裂物。

目前，恐怖分子的人數及死傷情況尚不清楚。

報導表示，事發後，皮山縣召開幹部會議，免去縣委書記龐永明、縣長吐爾洪．阿帕爾的職務，兩人被降為副縣級調研員。

據報導，皮山縣位於新疆最南端，喀喇昆侖山的北麓，是新疆反恐壓力最大的地區之一。1050919

(中央社)