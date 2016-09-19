中秋吸毒烤肉趴起口角 男疑遭推下樓亡
台北市彭姓男子17日從5樓墜樓身亡，起初以為是單純意外，但松山警分局深入調查，發現死者和3名同事當時在辦烤肉吸毒趴，因起口角被推下樓，警方已逮捕3嫌。
松山警分局調查，32歲彭姓死者有毒品等前科，17日下午1時左右，在北市南京東路5段一間5層樓高公寓墜樓，經5小時搶救仍宣告不治，警方最初朝意外、自殺等方向偵辦，但深入調查，發現案情不單純。
警方調閱監視器畫面，發現死者當天凌晨與3名友人前往跳樓處，但墜樓時，3名友人卻都未出現，警方聯絡死者跳樓處的屋主，屋主稱租給田姓男子，警方要求田男出面說明時，對方卻拒不見面。
警方在現場採證，發現有打鬥痕跡，朝殺人罪偵辦，循線逮到28歲田男、33歲蔡姓男子及26歲初姓男子等3人，皆有毒品、傷害等前科。
3人向警方供稱，適逢中秋假期，死者是他們推銷公司同事，相約一起到田男5樓租屋處烤肉，並準備一粒眠、K他命等毒品助興，由於死者和蔡、初有金錢糾紛，因此起口角，互相扭打，導致彭男墜樓身亡。
警方依照殺人、毒品等罪嫌，把3嫌移送法辦。1050919
(中央社)
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