MLB》紅襪「老爹」歐提茲告別倒數 曼尼憶當年
隨著大聯盟例行賽將邁入尾聲，波士頓紅襪「老爹」歐提茲告別球場的日子，也已越來越近，許多人內心百感交集，就連前紅襪強打、桀敖不馴的曼尼(Manny Ramirez)，也不禁懷念起兩人共同奮戰的回憶，坦言：「他讓我想變成一個好隊友。」
曼尼生涯從克里夫蘭印地安人起步，2001年轉隊到紅襪，雖然戰績不差，卻連2年無緣季後賽，直到2003年老爹加盟後，紅襪「左右門神」正式成形，在當時為全大聯盟最可怕的組合之一，紅襪也總算在該年打進季後賽，並在隔年突破「貝比魯斯魔咒」，拿下睽違86年的世界大賽冠軍。
歐提茲初期在雙城，最多不過就20轟，但到了紅襪火力大升級，首年就打出生涯首次的31轟，隨後更連3年有40轟以上表現，回憶起老戰友，曼尼除讚賞歐提茲出色的擊球力道，並坦言歐提茲的出現，讓向來脾氣古怪的他，也試著想成為一名好隊友。
「我們一起奮戰、向彼此學習，」曼尼說，「你的隊友能看著你，並看出你甚麼做得對，甚麼做的是錯的。我們彼此互相幫忙，我會提醒他『保持企圖心去攻擊球』，我們也會討論對手可能怎麼對付我們，然後給予彼此建議。」同時曼尼也認為，歐提茲擁有的不只力道，更是最有智慧的強打者之一。
曼尼表示，歐提茲時而擊出全壘打，時而能扮演關鍵一擊先生，適時貢獻打點，在攻擊上的表現就如邦茲般，相當全面，儼然就是全方位打者。前紅襪、現轉戰印地安人的納波里也說，「假如投手讓他攻擊受阻，他能馬上做出調整，他明白在嘗試的方向是好的，且每一次上打擊區前，他總是可以想出計劃。」
即使年過40即將退役，歐提茲本季仍力扛34發全壘打，成為史上最年長完成單季30轟的球員，完全不像要退休的老將，如今紅襪以84勝64敗暫居美東龍頭，且球隊戰力完整，或許也能與老爹一起拿下世界冠軍，當作送別他最好的禮物。
(中時電子報)
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