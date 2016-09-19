可疑壓力鍋與紐約爆炸確有相關 美國土部全面緝凶
紐約市（New York）鬧區昨發生爆炸案，案發後紐約市警方（NYPD）在週邊發現一枚纏著膠帶和手機的壓力鍋，美國有線電視新聞網（CNN）今日表示，現場的監視錄影帶顯示爆炸現場與壓力鍋區域，曾有相同的嫌犯出現，此狀況讓人高度懷疑該壓力鍋是同案件中的一枚「未爆彈」。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，昨日在爆炸案現場幾個街區外發現的壓力鍋，紐約官方原先並未將此鍋視為案件一部分，但根據現場的監視錄影帶卻發現，在爆炸前40分鐘和30分鐘時，有相同的嫌犯曾分別出現在爆炸現場（West 23rd street）和壓力鍋區域（West 27th street），讓人高度質疑這兩者的關聯性，壓力鍋是否為該案中原先計畫的第二枚炸彈？
由於紐約爆炸案發生當天，在紐澤西州（New Jersey）和明尼蘇達州（Minnesota）同時皆發生爆炸事件，明尼蘇達的案件更傳出ISIS已承認犯案，自然挑起美國境內敏感的「恐怖攻擊」神經，國土安全部（Department of Homeland Security）已介入並展開全國調查，雖然紐約市府否認其關聯性，但美國媒體報導中仍指出，在紐約和紐澤西州爆炸案中有相類似的裝置。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）更提醒所有市民和遊客，由於爆炸案的影響，近期內街上將會增加更多駐防警察與特別部隊，再加上又逢聯合國大會（United Nations General Assembly meeting）會期，紐約自然不能掉以輕心，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）亦下令轄下1,000餘名州警和國民兵（National Guard troops）進駐各機場、公車站與地鐵站內進行維安。
(中時電子報)
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