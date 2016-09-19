天后合體！王菲、劉嘉玲同框聊「人生」

王菲抽空跟好閨密劉嘉玲相聚，小酌後兩大女神顯露出白裡透紅的凍齡美肌。(翻攝自instagram)

女星劉嘉玲。(中時資料照片)

睽違4年，天后王菲日前宣布將在今年底舉辦僅此一場的「幻樂一場」演唱會，讓粉絲既感動又感傷，頻頻喊話希望天后多唱一點，而同為天后級人物、身為王菲閨密的女星劉嘉玲，昨貼出與好友相聚的同框美照，「梁太」沒透露王菲久違開唱的進一步消息，而是如姊妹般，兩人臉紅紅談人生。

昨劉嘉玲在instagram曬出老友同框照，對象不是別人，正是愛情、事業兩得意的天后王菲，兩人過去常被拍到一同外出玩樂，甚至當「鋒菲戀」傳婚訊時，媒體還跑去追問劉嘉玲，足見兩人交情，在這小酌照中，50歲的劉嘉玲與47歲的王菲狀態讓人驚艷，皮膚平滑透亮，堪稱美魔女，讓網友忍不住甜讚她們是「兩位漂亮的姐姐」。

老朋友相聚總有聊不完的「深度話題」，劉嘉玲也隨照片po文：「懂兩種語言就懂兩種文化，懂得喝酒就懂兩種人生」，展現深厚情誼，粉絲也覺得這合照時在珍貴，大呼難得：「好開心見到2位美人」。

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(中時電子報)