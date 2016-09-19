天后合體！王菲、劉嘉玲同框聊「人生」
睽違4年，天后王菲日前宣布將在今年底舉辦僅此一場的「幻樂一場」演唱會，讓粉絲既感動又感傷，頻頻喊話希望天后多唱一點，而同為天后級人物、身為王菲閨密的女星劉嘉玲，昨貼出與好友相聚的同框美照，「梁太」沒透露王菲久違開唱的進一步消息，而是如姊妹般，兩人臉紅紅談人生。
昨劉嘉玲在instagram曬出老友同框照，對象不是別人，正是愛情、事業兩得意的天后王菲，兩人過去常被拍到一同外出玩樂，甚至當「鋒菲戀」傳婚訊時，媒體還跑去追問劉嘉玲，足見兩人交情，在這小酌照中，50歲的劉嘉玲與47歲的王菲狀態讓人驚艷，皮膚平滑透亮，堪稱美魔女，讓網友忍不住甜讚她們是「兩位漂亮的姐姐」。
老朋友相聚總有聊不完的「深度話題」，劉嘉玲也隨照片po文：「懂兩種語言就懂兩種文化，懂得喝酒就懂兩種人生」，展現深厚情誼，粉絲也覺得這合照時在珍貴，大呼難得：「好開心見到2位美人」。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。