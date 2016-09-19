里約帕運閉幕 中國大陸稱霸獎牌榜
2016年里約帕運今晚在馬拉卡那體育場（Maracana Stadium）舉行閉幕式後，畫下句點，中國大陸在獎牌榜稱霸，英國第2。
英國廣播公司（BBC）報導，閉幕典禮先由歌手、舞者表演及煙火秀登場，隨後為17日比賽中死亡的伊朗自由車選手戈巴內札德（Bahman Golbarnezhad）默哀悼念。
國際帕運委員會（IPC）主席克雷文（Philip Craven）表示，活動當下「團結在悲傷之中」，他也讚揚本屆里約帕運圓滿成功，巴西辦得「獨一無二且美妙」。
法新社報導，閉幕式現場座無虛席，帕運選手們坐在體育場的座位上，觀賞閉幕煙火。第一個表演者是巴西音樂家巴斯托斯（Jonathan Bastos），巴斯托斯天生失去雙臂，但後來成為以腳演奏樂器的精湛音樂家。
隨後由巴西帕運五人制橄欖球球星李卡迪尼奧（Ricardinho）掌巴西國旗進場，巴西贏得帕運五人制橄欖球金牌。緊接著現場為17日公路賽摔倒死亡的戈巴內札德默哀1分鐘。
11天的帕運賽會中，中國大陸以107面金牌稱霸獎牌榜，英國、烏克蘭、美國分居2到4名。1050919
(中央社)
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