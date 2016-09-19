對流旺盛 台東花蓮恆春半島大雨特報

我要評比

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今天上午針對台東、花蓮地區及恆春半島發布大雨特報。

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台東、花蓮地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。1050919

(中央社)