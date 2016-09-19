屏東1753戶停電 台電650人搶修
颱風莫蘭蒂造成屏東38萬戶停電，台電調派650人在屏東搶修，到今天上午9時，還剩1753戶未復電，「越零星難度越高」，台電屏東營業處表示，650人仍繼續留在屏東拚復電。
14日莫蘭蒂橫掃屏東，造成屏東電力重創，全台最嚴重，以恆春半島、枋寮及佳冬、林邊停電戶最多，台電屏東營業處表示，莫蘭蒂直接造成474支電桿倒斷、3094處斷線、開關及變壓器損毀148具，這種情形極為罕見。
14日風雨稍歇後，台電只搶修1萬多戶，15日，調派人手，加上其他各縣市搶修人員共有300多人日夜不停搶修，剩20萬戶；16日，調派台電120名搶修精英到屏東，加上其他各縣市支援人力，一共650人在屏東不眠不休地搶修，搶休人員1天只睡4小時。
到昨天傍晚，還有6600多戶未復電，今天上午剩1732戶，台電屏東營業處長陳銘樹表示，這650人今天還是留在屏東繼續搶修，因為停電戶「越零星難度越高」。
到今天上午，還未復電的地區有恆春942戶、牡丹294戶、滿州241戶、車城鄉218戶、春日鄉47戶、枋山鄉17戶。
陳銘樹表示，施工必須配合升空車、吊臂車、挖土機等重型機具，道路損毀處勢必影響施工進度，如果順利的話，今天應該就能全部復電，可能會剩零星幾戶如工寮等受環境影響無法立即修復的家戶。
陳銘樹表示，這3天調派到屏東的650人，除了200多人是承包商的工人外，有400多人是台電的搶修人員，可說集台電搶修精英，平均年資也都有10多年以上，不少人從14日工作到今天，都沒休息。1050919
(中央社)
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