中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

各自表述 艾美獎紅毯時裝秀

中時電子報
點閱160
我要評比
6/10
各自表述 艾美獎紅毯時裝秀
因主演美國電視劇「諜影行動」（Tinker, Tailor, Soldier, Spy）而走紅的印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra），18日穿著由臺裔加拿大籍服裝設計師吳季剛所設計的大紅晚禮服驚艷全場。（圖/美聯社）
各自表述 艾美獎紅毯時裝秀
「蜘蛛女」克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）以《冰血暴》（Fargo）入圍本屆艾美獎最佳迷你劇集／電視電影女主角，她18日身穿透視裝，以冷艷的造型吸引全場目光。（圖/美聯社）

美國小螢幕女星、歌手與主持人的紅毯時裝秀18日隨著艾美獎頒獎典禮登場，在這講求個人化的時代，大家為了凸顯個人最美妙的體態，各自定義時尚紛紛亮相。

儘管顏色琳琅滿目，式樣也五花八門，但有一個共同的趨勢，就是大家身上佩戴的珠寶飾品少了，只是略微點綴，以收畫龍點睛之效。

各自表述 艾美獎紅毯時裝秀
25 歲的超模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）不僅身穿札克波森（Zac Posen，右）精心設計的禮服，也由這位名時裝設計師擔任護花使者，務求美到最高點。（圖/美聯社）
各自表述 艾美獎紅毯時裝秀
哥倫比亞裔的美國女演員蘇菲亞維佳樂（Sofia Vergara）超會賺錢，已連續5年蟬聯美國電視女星收入第一寶座，她的年收入為年收入4300萬美元（約13.6億台幣）。這位44歲的富婆不僅賺錢能力一流，穿衣品味也不同凡響。（圖/美聯社）
各自表述 艾美獎紅毯時裝秀
這是23 歲個性女歌手托蕾凱莉（Tori Kelly）首度踏上艾美獎頒獎典禮紅毯，而她選擇了目前最流行的絲絨禮服登場。（圖/美聯社）

此外，可以看出的，就是目前時尚界最夯的絲絨，已從伸展台迅速攻佔紅毯。就在維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）與塞易斯馬里安（Sies Marjan）秀出2017年春的必備品後，如女星凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）與歌手托蕾凱莉（Tori Kelly）就不怕熱，穿上雍容華貴的絲絨禮服，以展現走在流行尖端的時尚感。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請登陸國際頻道
關鍵字：艾美獎紅毯2016時尚女星
點閱160
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。