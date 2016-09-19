各自表述 艾美獎紅毯時裝秀
美國小螢幕女星、歌手與主持人的紅毯時裝秀18日隨著艾美獎頒獎典禮登場，在這講求個人化的時代，大家為了凸顯個人最美妙的體態，各自定義時尚紛紛亮相。
儘管顏色琳琅滿目，式樣也五花八門，但有一個共同的趨勢，就是大家身上佩戴的珠寶飾品少了，只是略微點綴，以收畫龍點睛之效。
此外，可以看出的，就是目前時尚界最夯的絲絨，已從伸展台迅速攻佔紅毯。就在維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）與塞易斯馬里安（Sies Marjan）秀出2017年春的必備品後，如女星凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）與歌手托蕾凱莉（Tori Kelly）就不怕熱，穿上雍容華貴的絲絨禮服，以展現走在流行尖端的時尚感。
(中時電子報)
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