各自表述 艾美獎紅毯時裝秀

因主演美國電視劇「諜影行動」（Tinker, Tailor, Soldier, Spy）而走紅的印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra），18日穿著由臺裔加拿大籍服裝設計師吳季剛所設計的大紅晚禮服驚艷全場。（圖/美聯社）

「蜘蛛女」克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）以《冰血暴》（Fargo）入圍本屆艾美獎最佳迷你劇集／電視電影女主角，她18日身穿透視裝，以冷艷的造型吸引全場目光。（圖/美聯社）

美國小螢幕女星、歌手與主持人的紅毯時裝秀18日隨著艾美獎頒獎典禮登場，在這講求個人化的時代，大家為了凸顯個人最美妙的體態，各自定義時尚紛紛亮相。

儘管顏色琳琅滿目，式樣也五花八門，但有一個共同的趨勢，就是大家身上佩戴的珠寶飾品少了，只是略微點綴，以收畫龍點睛之效。

25 歲的超模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）不僅身穿札克波森（Zac Posen，右）精心設計的禮服，也由這位名時裝設計師擔任護花使者，務求美到最高點。（圖/美聯社）

哥倫比亞裔的美國女演員蘇菲亞維佳樂（Sofia Vergara）超會賺錢，已連續5年蟬聯美國電視女星收入第一寶座，她的年收入為年收入4300萬美元（約13.6億台幣）。這位44歲的富婆不僅賺錢能力一流，穿衣品味也不同凡響。（圖/美聯社）

這是23 歲個性女歌手托蕾凱莉（Tori Kelly）首度踏上艾美獎頒獎典禮紅毯，而她選擇了目前最流行的絲絨禮服登場。（圖/美聯社）

此外，可以看出的，就是目前時尚界最夯的絲絨，已從伸展台迅速攻佔紅毯。就在維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）與塞易斯馬里安（Sies Marjan）秀出2017年春的必備品後，如女星凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）與歌手托蕾凱莉（Tori Kelly）就不怕熱，穿上雍容華貴的絲絨禮服，以展現走在流行尖端的時尚感。

(中時電子報)