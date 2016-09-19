威航大量解僱協商 遭疑違反行政程序法
威航將停業，今天召開第2次大量解僱協商會議。桃園空服員職業工會質疑，台北市政府拒絕工會參與協商會議，違反行政程序法。
桃園空服員職業工會說，依「大量解僱勞工保護法」協商會議應該優先由工會推派，工會無法推派才是由勞資會議推選，若沒有勞資會議才由全體勞工推選。
空服員工會指出，威航在8月29日召開勞資會議，意圖用勞資會議矇混過關，經過工會抗議勞資會議不具代表性、及勞資會議勞方代表人數不符法規人數後，才取消會議；之後，台北市政府竟接受威航公司直接以第三順位：全體勞工推選的方案。
空服員工會認為，9月8號召開的第一次協商會議，竟然勞工局指派的主席拒絕勞方代理人（空服員工會律師吳俊達、秘書長林佳瑋）入場協助，違反行政程序法。
空服員工會表示，連一般的勞資爭議調解會議，勞方認為有必要時，都可以委任信任的協助者，威航涉及250多人的大量解僱案件，勞方想要請代理人入場協助，卻遭到台北市政府的拒絕。1050919
(中央社)
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