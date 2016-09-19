高屏溪原水濁度逾8千 高雄急調度

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莫蘭蒂颱風重創高雄市的設施，大雨也擾混了高屏溪，目前高屏溪的原水濁度還維持8000NTU，自來水公司七區管理處急調南化水庫及伏流水供應。

七區管理處副理洪文正今天指出，高屏溪的原水濁度維持在8000NTU，濁度偏高，所以供水多依賴南化水庫，透過聯通管調度47萬噸、處理過的清水10萬噸，也引用高雄市的伏流水和深井水約40萬噸，其餘約24萬噸的供水缺口再引用高屏溪攔河堰的水處理。

大高雄地區每天的供水量約121萬噸，平常多靠高屏攔河堰供應，但是受到莫蘭蒂颱風的影響，原水濁度持續飆高，洪文正說濁度一度飆破逾2萬，無法供應民生使用。

經過數日的沉澱，但是原水濁度仍高，水公司只能調度使用南化水庫供水。水公司說，濁度應在1000NTU以下，一般多在600NTU時才好處理；水公司估計原水濁度要降到600，恐怕要再等1、2個星期。1050919

(中央社)