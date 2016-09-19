立院教委會選召委 何欣純陳學聖勝出

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立法院教育及文化委員會今天選舉第9屆第2會期召集委員，經投票後，民主進步黨籍立法委員何欣純、中國國民黨籍立委陳學聖當選。

教委會上午選舉召委，會議主持人何欣純希望以推舉方式產生召委，但時代力量籍立委高潞．以用．巴魕剌不同意，進入投票程序。

約上午10時10分，教委會14名立委都完成投票，提前開票，何欣純拿下8票、陳學聖拿下1票、高潞‧以用獲1票。1050919

(中央社)