桃園今早多起火警 2人輕微煙嗆

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桃園市大溪區介壽路273巷19日8時許發生住宅火警，造成屋內2人輕微煙嗆。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區楊銅路二段1間公司的廢棄物不明原因起火燃燒，消防隊員趕緊滅火。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區楊銅路二段1間公司的廢棄物不明原因起火燃燒，消防隊18日晚間23時21分接獲報案，趕緊出動滅火，凌晨3時53分火勢才熄滅。此外大溪區介壽路273巷19日8時許也發生住宅火警，屋內2人皆意識清楚、輕微煙嗆。

消防隊員表示，楊銅路二段該工廠堆積廢棄物約3樓高，不知原因起火燃燒，面積近200平方米，所幸無人員傷亡。此外介壽路273巷發生住宅火警，造成2樓樓梯間堆放約2平方米雜物燃燒，屋內82歲年姓男子及36歲年姓女子只有輕微煙嗆，送往聖保祿醫院檢查。

(中時)