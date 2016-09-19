美軍艦製造巨頭尋求陸合作 五角大廈拉警報

美國最大軍用艦艇製造商「英格爾斯船廠」考慮與中國企業合作，引起五角大樓和防務問題專家憂心。美國聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦(圖)也是由英格爾斯船廠承建。(圖／維基百科)

美國最大軍用艦艇製造商「英格爾斯船廠」目前急需一個新的乾船塢，礙於美國公司無法提供類似產品，於是它們朝向全球尋找設備提供商，考察第一站就是中國。該舉動立刻引起五角大樓和防務問題專家憂心，認為不應該讓中國企業涉入美國軍事專案。

英格爾斯造船廠是亨廷頓-英格爾斯工業集團旗下子公司，承建「聖安東尼奧級船塢登陸艦」和「美國號兩棲突擊艦」。美國海軍現役的尼米茲級和福特級核動力航母也是由該集團的紐波特紐斯船廠建造。

據《華盛頓郵報》報導，英格爾斯高層上月赴中國2周，考察了7個港口，期間，還與美國駐上海總領事館的官員會面。

對此，美國亞洲問題專家認為，中國企業為美國海軍的製造商提供乾船塢，將存在安全風險，因為所有中國大型企業都與中國政府有密切關係。華盛頓郵報作者羅因(Josh Rogin)直言，美國國內工業居然不能支持自己的造船業，真是奇恥大辱，但呼籲英格爾斯船廠與美國海軍最大對手做生意時，最好多想想。

(中時)