好狂！凱特麥金儂奪女配 從胸前拿出得獎感言

凱特麥金儂以「周六夜現場」奪下喜劇類最佳女配角。(圖／達志影像)

凱特麥金儂胸前拿出小抄。(圖／翻攝自微博)

第68屆艾美獎頒獎典禮於台灣時間19日上午登場，由知名脫口秀《吉米夜現場》主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）二度主持，喜劇類最佳女配角由凱特麥金儂奪下，她難掩激動情緒，不過她上台前從胸前拿出小抄，超狂舉動引起熱議。

美國著名長壽綜藝節目「周六夜現場」目前班底之一凱特麥金儂，第3度提名最佳喜劇女配角，這次終於得獎，她也一臉無法置信，摀住嘴巴快哭出來，上台前她還從胸前拿出小抄，大喇喇不做作舉動，獲得不少粉絲讚賞。

凱特麥金儂以電視綜藝節目及短劇走紅，今年夏天在新版「魔鬼剋星」中扮演科學酷妹搶足鏡頭，還被外媒評價她的表演能量如同核武般爆發，被大家認為是下一個喜劇天后。

(中時電子報)