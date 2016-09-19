艾美獎戲劇類最佳女主角：塔緹安娜瑪斯蘭尼

我要評比

一年一度的艾美獎頒獎典禮今晚在加州洛杉磯登場，演出「黑色孤兒」（Orphan Black）的塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）奪下戲劇類最佳女主角殊榮。1050919

(中央社)