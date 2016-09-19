立院內政委員會 趙天麟陳超明任召委

立法院各常設委員會今天選舉召集委員，內政委員會經投票，由民主進步黨籍立法委員趙天麟、中國國民黨籍立委陳超明當選；其中，行政院不當黨產處理委員會案預算由陳超明排審。

內政委員會上午選舉召委，民進黨立法院黨團有9席立委，篤定拿下1席召委，國民黨團有5席，親民黨籍立委陳怡潔關鍵，如果陳怡潔票投民進黨團推出人選，民進黨團有機會因同票數抽籤，2席召委全拿。

陳怡潔在投票後受訪時表示，親民黨是在野黨，「應該扮演監督的角色」，與趙天麟或陳超明私底下交情都很好。選召委不是基於個人或政黨，而是彼此要如何合作，創造對全民最好的利益為前提。

開票結果，趙天麟9票、陳超明6票當選。

會後隨即舉行召委會議，協調106年度中央政府總預算案各機關如何分配，兩人針對誰要排審不當黨產委員會預算案有不同意見，經抽籤，由陳超明排審。

陳超明表示，政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例引起廣泛討論，社會也有不同觀點，國民黨目前不依賴黨產，希望好好整理出黨產，但過程中要非常公平、合理。條例中有很多是以推定、認定作為法案基礎；他一定秉持公平、公正態度處理預算案。

趙天麟說，國民黨是黨產條例要處理的對象，應該迴避預算案排審權，才不會有球員兼裁判問題，也可讓執政黨有完全負責空間，很可惜沒抽到，希望陳超明中立，而不是護航國民黨。1050919

(中央社)