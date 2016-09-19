陳金鋒雕像贊助名過大 光隆：儘快修正

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「台灣巨砲」陳金鋒宣布引退，Lamigo桃猿在賽前揭幕「陳金鋒漢白玉雕像」引發球迷認為贊助商名字太大的議論，光隆生技今天表示，確實有調整空間，會儘快修正。

中華職棒Lamigo桃猿隊昨天在陳金鋒引退賽前揭幕「陳金鋒漢白玉雕像」，隨後引發討論，除了有人覺得刻得不像外，還有贊助廠商名字，比陳金鋒的名字還要大。

光隆生技今天發布新聞表示，球迷對雕像成品的建議及冠名大小未考量周全之處，確實感到有調整的空間。會儘快與球團討論，進行調整與修正。

光隆生技指出，自今年初以來和Lamigo桃猿隊合作，為陳金鋒引退舉辦一系列活動，向他30年的棒球生涯表達最高敬意，也非常榮幸可以提供技術資源等協助，希望透過這尊雕像表達對陳金鋒的敬意。1050919

(中央社)