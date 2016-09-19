整治埔里石坑野溪 先疏通再建橋梁

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南投縣埔里鎮石坑野溪土砂淤積，導致當地農路逢雨就淹水，南投林管處與南投縣府合作及分工，先整治野溪，再建跨河橋梁。

埔里鎮石坑路是農產運輸重要道路，也是通往凌霄殿主要道路，但石坑路凌顯橋路段因土砂淤積，每逢大雨常淹水、道路中斷，為解決問題，土地管理機關林務局南投林區管理處與道路維護機關南投縣政府合作，先由林管處整治河川，再由縣府建跨河橋梁。

南投林區管理處今天表示，重視當地治理，會勘後就緊急派工疏通河道，並跨年度編列「埔里事業區第109林班石坑野溪整治工程」，在非汛期施工、汛期前完工，發揮治理效益。

南投林管處表示，工程先疏通河道，再調整河流坡度，減緩沖刷能量；護岸下方混凝土構造防止洪水沖刷，上方箱型石籠配合土石籠袋，回填現場土石，有效去化河道剩餘土砂、增加河川通水斷面；坡面用客土袋收邊，再搭配植生工法，種植黃連木、青楓等本土樹種。

南投林管處表示，整治後，南投縣府將接續興建跨河橋梁，完成後可確保石坑農路通行安全。此案涉及野溪治理與道路維護管理，透過跨機關合作，解決石坑路逢雨必淹問題，也樹立權責分工整治典範。1050919

(中央社)