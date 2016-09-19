陸提九二共識 蘇嘉全：不能把民主當工具
立法院長蘇嘉全今天答復藍營執政縣市長組團赴中國拚觀光中方稱「大家都是堅持『九二共識』的地方領導」一事表示，任何一個國家不能將民主變成商業模式工具，對國家不是正面。
由中國國民黨籍等8名縣市首長組團訪問中國拚觀光，中國全國政協主席俞正聲致詞表示，大家都是堅持「九二共識」的地方領導。民進黨立委批評，中國以是否支持「九二共識」做為區別，不會被台灣人民接受。
蘇嘉全上午邀集朝野黨團二度研商行使司法院人事同意權案相關事宜，蘇嘉全會前受訪表示，一個民主國家追求怎樣的理念與看法是一種常態，「我們不必為這個常態特別做其他的聯想」，就像有些人追求台灣未來是一個獨立的國家，有些人認為未來要與中國結合變成一個國家，這樣的常態就是民主。
蘇嘉全說，利用本來該有的民主，就說「如果認同這個，就開放什麼、還是給些什麼」這就不是常態。
他說，任何一個國家都該有民主的素養、尊重民主的常態，但不能將民主變成工具，變成一種商業模式的工具，對人民而言不盡然公平，對社會、國家也不是正面，搞不好是一種負面，這一點應該好好思考一下。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。