陸提九二共識 蘇嘉全：不能把民主當工具

立法院長蘇嘉全今天答復藍營執政縣市長組團赴中國拚觀光中方稱「大家都是堅持『九二共識』的地方領導」一事表示，任何一個國家不能將民主變成商業模式工具，對國家不是正面。

由中國國民黨籍等8名縣市首長組團訪問中國拚觀光，中國全國政協主席俞正聲致詞表示，大家都是堅持「九二共識」的地方領導。民進黨立委批評，中國以是否支持「九二共識」做為區別，不會被台灣人民接受。

蘇嘉全上午邀集朝野黨團二度研商行使司法院人事同意權案相關事宜，蘇嘉全會前受訪表示，一個民主國家追求怎樣的理念與看法是一種常態，「我們不必為這個常態特別做其他的聯想」，就像有些人追求台灣未來是一個獨立的國家，有些人認為未來要與中國結合變成一個國家，這樣的常態就是民主。

蘇嘉全說，利用本來該有的民主，就說「如果認同這個，就開放什麼、還是給些什麼」這就不是常態。

他說，任何一個國家都該有民主的素養、尊重民主的常態，但不能將民主變成工具，變成一種商業模式的工具，對人民而言不盡然公平，對社會、國家也不是正面，搞不好是一種負面，這一點應該好好思考一下。1050919

(中央社)