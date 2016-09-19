童仲彥：大巨蛋主任仲裁人係彈劾柯P監委

台北市議員童仲彥今天說，曾因台大器捐案彈劾柯文哲的前監委李復甸，竟被北市府和遠雄共同指定為大巨蛋工期延宕仲裁案的主任仲裁人，法務局回應，「若市長不高興會處理」。

童仲彥上午召開記者會指出，他6日才踢爆，前任大巨蛋主任仲裁人是工信工程負責人陳煌銘，與市府還有訴訟進行中，涉及利害衝突；加上陳於媒體指稱大巨蛋是政治問題，立場偏頗，不適任主任仲裁。沒想到法務局事後向仲裁庭要求陳煌銘迴避後，17日改由李復甸擔任主任仲裁人。

童仲彥痛批「法務局是有內鬼還是太混？」今天是議會開會第一天，法務局長楊芳玲竟還請假。據他了解，中華民國仲裁協會公文一送到市長桌上，柯文哲看到李復甸三個字，「差點跳起來」。

法務局專委劉利達回應，這有一點誤會，仲裁庭有3名仲裁人，市府跟遠雄各推一名仲裁人，再由這2名仲裁人共推主任仲裁人，不需徵詢北市府意見，事後才通知北市府，主任仲裁人不是北市府決定的，「若市長不是很高興的話，我們可以請求迴避」。

童仲彥聞言相當不滿，批評法務局態度傲慢、被動，要市長「不高興」才處理，法務局應該本於專業主動了解，難怪市府面對遠雄節節敗退。

劉利達說，申請仲裁人迴避沒有次數限制，今天會跟副局長報告此事，明天局長銷假上班後，馬上第一時間處理。1050919

(中央社)