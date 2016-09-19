可教化免死 狠夫殺妻女判無期定讞

男子張鶴齡在情婦蘇玉真慫恿下，10年前用乙醚將妻女3人迷昏再勒斃後，故布疑陣為瓦斯中毒意外，他殺妻遭判無期徒刑確定後，殺害兩名幼女，歷審雖都判他死刑，但高院更五審認為張男有教化可能，將他改判無期徒刑，最高法院今日駁回上訴確定，張逃過一死。

這起狠夫夥同情婦殺害妻女案，發生在2006年4月間，家住新北市汐止區的蔡女與1對幼女被發現陳屍屋內。警方一度研判是蔡女開瓦 斯自殺，檢警偵辦後才發現是起駭人聽聞的殺人案。

張被控殺妻部分，2012年6月，最高法院認為，張不惜夫妻結髮之情，與蘇女共謀殺妻，依殺人罪將他判處無期徒刑確定；至於教唆殺人及負責買毒的蘇玉真，一審判刑15年，高院更一審認為她供出關鍵案情，獲減刑改判10年，因檢方未上訴而確定。

張殺害2名親生女兒部分，從一審到高院更四審，前後共18位法官，都認定他泯滅人性，判處死刑；案經上訴，最高法院開生死辯後認定，更四審沒有妥適調查張的犯案動機、犯後態度、有無教化可能，有判決理由不備之處，第五次撤銷死刑發回更審。

高院更五審佐以中央警察大學鑑定報告，認為張男殺妻後被女兒撞見，他因擔心事跡敗露，才另行起意殺害2幼女，是在「不可逆」的因素下犯案，他犯後深感痛悔，甚至出現創傷症狀，並非完全泯滅良心，將他改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)