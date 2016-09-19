俄國會大選 普丁宣布贏得選戰

俄羅斯總統普丁(右)18日在國會選舉投票結束後，前往執政的團結俄羅斯黨競選總部時表示，執政黨已篤定勝選。在普丁身邊的是俄羅斯總統梅德韋傑夫。（圖／美聯社）

俄羅斯今天舉行國會選舉，從出口民調的數字顯示，執政的團結俄羅斯黨將以近45%的選票獲勝，現任總統普丁已宣布勝選。在預定兩年後舉行的總統大選中，可望讓普丁連任第4任總統。

綜合外電報導，俄羅斯國會選舉在當地時間9月18日晚9點結束，投票結果將於今天稍晚公佈。據俄羅斯官方調查機構所做的出口民調顯示，俄羅斯總統普丁支持的團結俄羅斯黨遙遙領先，預計獲得約45%選票，但其得票率仍比2011年的49%低。

其他的政黨如俄羅斯自由民主黨、俄羅斯共產黨和公正俄羅斯黨得票率分別為16%、15%和8%左右，其他政黨得票率均低於5%，無法參與國會450個席位分配。

這次國會大選期間，普丁的民調依然高達80%，他在投票結束後表示，幾乎可以篤定宣布勝選，「情勢非常艱難，但民眾依然把票投給團結俄羅斯黨。」這次團結俄羅斯黨勝選，預計可讓普丁在2年後的總統大選再次輕鬆獲勝，連任第4任俄羅斯總統。

近幾年來，俄國在普丁領導下陷入最長經濟危機，多數俄國人對選舉制度亦深感不滿，上次的大選還曾爆發大規模抗議。

在2014年被併入俄羅斯的克里米亞，也首次參與了此次國會選舉。

(中時電子報)