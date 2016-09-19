教團要求改進大學考招制度 讓高中生學習完整
「學習要完整，招聯會要負責。」國教行動聯盟等團體今天上午到教育部前抗議說，現行升大學考招制度，讓高三生無法完整學習，將造成學生素質下降的憂慮，教育部及招聯會應該體察民意、調整入學制度。
招聯會執行秘書、清大教務長戴念華回應，110年將實施的新大學考招制度，目前有6個方案，大學入學考試中心在8月召開4場公聽會，其中甲案、戊案支持的人比較多，丁案、己案較不受青睞。
甲案是高三課程結束的5、6月進行現行學測及指考整合後的「基礎學科測驗」，7、8月間辦申請入學及分發入學；戊案則是現況微調，高三寒假1月底2月初進行「基礎學科測驗」，3至5月間申請入學，高三課程結束後的5、6月進行「分科測驗」，7、8月間辦分發入學。
至於丁案，在高二暑假的8月進行「基礎學科測驗」，高三課程結束的5、6月進行「分科測驗」，7、8月再來進行申請入學及分發入學；己案則是「基礎學科測驗」及「分科測驗」都在高三寒假的1月底2月初進行，高三下的3至5月辦申請入學，高三課程結束的5、6月則是辦理分發入學。
戴念華說，在公聽會中，各方意見其實不太一樣，有的人認為現在高三教學現場混亂，但也有人認為，高三下可以分班學習或上大學預備課程，問題就解決了。目前招聯會還就這6個方案繼續討論中，預計年底會公布定案內容。
國教行動聯盟理事長王立昇表示，現在的大學升學制度造成高中生嚴重學習不完整，因為甄選入學（含繁星及申請）的名額超過6成，而採計成績的學測只考高一、高二的課程內容，使得許多高中生沒有完整學習到高三課程，他們進入大學後，大學還要為他們開補救課程。
全國家長會長聯盟理事長陳鐵虎則說，高中課程要3年才學習完，但現行升學制度下，學生只有2年在學習，高三幾乎都在準備升學資料，「這就像蓋房子一樣，3年工程要在2年完成，最後就是偷工減料」，學生學習不完整，最終將影響國家競爭力。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範