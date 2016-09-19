風水輪流轉 國民黨將主導審查黨產會預算

立法院今舉行各委員會召委選舉會議，內政委員會由綠委趙天麟、藍委陳超明擔任；兩黨互搶各機關預算排案順序，陳超明籤運佳，就選了不當黨產處理委員會的預算。有趣的是，不當黨產處理委員成立目的是終結國民黨黨產，但現在預算卻由國民黨主導審查，屆時可能遭到杯葛卡關。

由於本會期是預算會期，委員會中有一大部分時間要處理各機關明年度預算，召委人選確定後，旋即開始分配召委排案順序。國民黨想爭取排審黨產會預算，但民進黨起初不肯退讓，最後雙方以抽籤決定選擇法案的順序；陳超明抽中1號籤，趙天麟抽中2號籤，陳就優先選了黨產會預算。

陳超明受訪時說，《黨產條例》內多是直接推定國民黨產屬於不當，引起很多激烈的爭議，他擔任審查預算的召委，一定會秉持合理公正的態度處理預算。

趙天麟受訪指出，國民黨是黨產處理主體對象，應該要迴避預算主審權，才不會有球員兼裁判的問題，也可讓執政的民進黨有完全負責的空間，但可惜雙方沒有達成共識；希望陳超明能真正做到公平客觀，而不是替國民黨護航的主席。

(中時)