24小時連3起攻擊 美調查是否涉恐

美國短短24小時內驚傳3起攻擊事件，檢調人員懷疑與恐怖攻擊有關，正展開調查。3案分別是紐約爆炸案、明尼蘇達州持刀砍人案，及新澤西州管式炸彈爆炸，

當局說，目前沒有跡象顯示這些攻擊是協同行動，但美國在不到24小時接連發生3起攻擊事件，讓人不禁對美國國安打上問號。

美國總統大選正如火如荼的展開，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和對手、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）政見大不同，但在這場分歧的選戰中，國安已成熱門話題。

紐約市曼哈頓下西城切爾西（Chelsea）昨晚發生爆炸事件，造成29人受傷，現場附近還找到第2枚炸彈，幸好順利拆解，未再造成傷害。

切爾西案發生前數小時，距離新澤西州不到100英里處，為老兵而跑的慈善路跑路線附近，一個垃圾桶內的管式炸彈爆炸，所幸無人傷亡，但活動被被迫延後起跑。

此外，紐約以西1200餘英里、明尼蘇達州的聖克勞（St. Cloud）1家購物中心，發生美籍索馬利亞裔男子揮刀砍人攻擊事件，造成9人受傷，凶嫌最後遭非值勤員警擊斃。

當局說，目前尚不清楚3案的犯案動機，但民選官員立刻斷言都與恐攻有關。

新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）身為川普競選陣營的重要一員，他告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「如果你檢視這些攻擊事件，想怎麼稱呼都可以，因為這些都是恐怖主義。」

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在巡視爆炸地點後今天向記者說：「紐約爆炸案顯然是恐怖行動，但與國際恐怖主義無關。」

古莫說：「換言之，我們發現與伊斯蘭組織（IS）和其他恐怖組織沒有關聯。」但他也強調，與國際恐怖組織無關還僅是初步調查結果。

原本民調領先、但目前處於落後局面的希拉蕊則痛批這些攻擊「顯然是恐攻」，她說：「這只會堅定我們致力保護國土、清剿ISIS和其他恐怖組織的決心。」

搶先官員或員警逾12個小時、公開宣稱紐約爆炸案是一起炸彈攻擊的川普則推文向「經歷這起恐怖炸彈攻擊的所有家庭和受害者致上最深摯的問候和哀悼之意。」

FBI幹員松頓（Rick Thornton）在明尼蘇達州向記者證實，聯邦調查員正以「恐怖攻擊」方向展開偵辦，當地媒體已證實凶嫌是22歲的美籍索馬利亞裔男子。1050919

(中央社)