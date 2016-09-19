讓高三完整學習 教團籲調整大學入學制度

教育團體今天表示，現行大學招考方案導致高三學習不完整，也讓教學現場一班兩制、干擾現場教學，希望招聯會體察民意、調整入學制度，讓高三課程完整學習。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟、全國十二年國教家長聯盟等團體今天舉行記者會，呼籲大學招聯會公布「大學招生及入學考試長程調整草案」公聽會調查結果，並體察民意、調整入學制度。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，經初步瞭解，公聽會主流民意都認為解決高中學習不完整和教學現場亂象是當務之急，而與會者支持的方案多是將考試和入學時程延後，而非和現行制度相近或將考試提早在高三寒假考完的方案。

現在大學入學主要分為甄選入學和考試分發入學兩種管道，王立昇表示，甄選入學名額過多，但採計成績的學測只考高一高二，造成高中生沒有完整學習高三課程，原本大學希望學生在高中階段提早上大學程度的先修課，現在卻只能教高中課程，幫助學生銜接大學。

全國十二年國教家長聯盟理事長周美里指出，自己的女兒正好念高三，由於甄選名額比率高，沒有學生敢放棄，大家都得拚高三寒假考的學測，但之後甄選錄取的學生和還要準備考試入學的學生「雞兔同籠」，導致一班兩制、干擾現場教學。

全國家長會長聯盟理事長陳鐵虎表示，學測只考高一高二課程，就像高中3年的課程被迫工程縮短，等於逼孩子偷工減料，讓學習品質大打折扣，而甄選入學比率過高，導致學生不敢挑戰名額較少的考試入學，希望在甄選入學就能盡早錄取，就算是不喜歡的科系也不重要，不符合適性發展。

教育團體也呼籲，希望大學招聯會負起責任、尊重民意，以教育本質和學生學習效果為優先考量，提出能解決前述問題的方案。1050919

(中央社)