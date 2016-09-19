苗栗聯合美展 96名藝術家秀印象天地
苗栗縣文化觀光局今天指出，105年苗栗縣美術家聯展，以「印象、天與地」為主題，邀請96位藝術家透過各式媒材，呈現出內容多元而獨特的作品，即日起開放免費參觀。
文化觀光局指出，為了推動苗栗美術教育、凝聚在地美術家的力量，從民國72年起舉辦「苗栗縣美術家聯展」，已經多年歷史，近幾年更邀請三義的藝術家兼策展人張富峻協助舉辦。
今年苗栗縣美術家聯展以「印象、天與地」為主題，藝術家藉由油畫、水彩、水墨、書法、攝影、木雕以及陶藝等媒材，表達對「天地」的景仰與在「天地」生活中的經歷。
東海大學美術系主任詹前裕、國際陶藝大師李茂宗、旅日水墨畫家江上龍、客籍知名藝術家謝孝德等重量級藝術家，更以「印象」系列題材，展現創作者累積的能量，為觀者呈現更加聚焦的創作，「秀」出展場凝聚力，可說是文化觀光局年度大型展覽之一。
文化觀光局指出，105年苗栗縣美術家聯展，從即日起至10月5日，於第1展覽室開放免費參觀，其中許多作品也描繪出在地藝術家對於苗栗自然風貌與人文風情的態度，更是藝術家為苗栗這塊土地所結下的創作果實。1050919
(中央社)
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